Испанский музей Прадо порадует особой экспозицией в честь юбилея

Мадрид, , 02:49 — REGNUM Королевскому музею живописи и скульптуры Прадо 19 ноября исполнилось 200 лет, в связи с этим для посетителей открылась особая выставка, посвященная истории музея. Об этом сообщает телеканал «Культура».

В открытии выставки принял участие король Испании Филипп VI и его супруга. По словам куратора выставки, одна из целей экспозиции — показать посетителям, что музей остается «живым организмом». На выставке будут представлены все знаковые работы, имеющиеся в собрании музея.

Среди 160 произведений экспозиции будут представлены и шедевры Веласкеса, Пикассо, Гойи, Эль Греко, Миро и других. Часть экспонатов будет предоставлена национальными собраниями России, Израиля и Франции. Музей собирается отмечать юбилей целый год. В программу мероприятий помимо выставки войдут также спектакли, уличные шествия и торжественный салют.