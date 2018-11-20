В Краснодаре можно будет буквально прикоснуться к картинам на выставке

Краснодар, , 00:50 — REGNUM В краснодарском музее имени Ф. А. Коваленко пройдет выставка «Видеть невидимое» с 27 ноября до 23 декабря, сообщает «Кубань24».

На выставке будут представлены рельефные копии знаменитых картин из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Отмечается, что изображения изготовлены таким способом, чтобы информацию с них можно было бы «считывать» руками. Картины изготовлены из специальных материалов, чтобы при прикосновении к полотну «зритель» мог ощутить материал, из которого изготовлен предмет.

Посетители выставки смогут прикоснуться к копиям таким картин, как «Благовещение» Сандро Ботичелли, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо и другим. Как подчеркнули организаторы выставки, экспозиция будет интересна не только слабовидящим посетителям — обычные посетители смогут надеть темные очки и воспользоваться аудиогидом.