Третьяковская галерея представит выставку Эдварда Мунка

Санкт-Петербург, , 00:43 — REGNUM Третьяковская галерея весной 2019 года покажет выставку норвежского художника Эдварда Мунка, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова на VII международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что выставка, получившая название «Танец жизни», откроется 15 апреля 2019 года. В состав выставки войдет около 60 работ художника, в том числе его самая знаменитая картина — «Крик».

Это будет первая выставка работ Эдварда Мунка в России. Как отметила Трегулова, организаторы выставки попробуют посмотреть на творчество норвежского художника через «призму текстов его любимого писателя — Федора Михайловича Достоевского».

Как подчеркнула Трегулова, экспозиция, которую представит Третьяковская галерея, будет на треть больше, чем выставка Мунка, прошедшая недавно в Нью-Йорке и Сан-Франциско. По ее словам, эта выставка станет одной из самых масштабных выставок Мунка за последние десятилетия.

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