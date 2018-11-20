Глава Мордовии поздравил молодежь с Международным днем студента

Саранск, , 00:35 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в Республиканском молодежном форуме, посвященном Международному дню студентов «Студент года и Огаревский колорит», который проходил в Республиканском дворце культуры. Приветствуя участников мероприятия Волков отметил, что в зале собрались представители многих иностранных государств, кто учится в вузах региона и для кого Мордовия стала «вторым домом», сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Руководитель региона поблагодарил молодежь за активную гражданскую позицию и напомнил, что в этом году Саранск принимал чемпионат мира по футболу, огромный вклад в успешное проведение которого внесли волонтеры, ставшие его лицом и душой, «визитной карточкой». Летом этого года более 2 тыс. студентов из нашей республики работали в студенческих отрядах. Молодежь республики принимала участие в строительстве космодромов «Плесецк» и «Восточный», участвовала во Всероссийской стройке «Мирный атом» в Челябинской области, разрабатывала нефтегазовое месторождение на Ямале.

«Ежегодно сотни наших студентов трудятся в механизированных отрядах, помогая аграриям в уборке урожая. Активно развивается новое направление — научно-производственные студенческие отряды. На базе Мордовского университета сформировано уже 20 отрядов, которые также успешно отработали трудовой семестр», — отметил Волков.

По его словам, вузы республики становятся все более привлекательными для иностранных студентов — в течение 5 лет число зарубежных студентов выросло в 4 раза. Сегодня в республике учатся молодые люди из 54 стран мира, в том числе из Китая, Индии, Италии, Колумбии, Перу, Боливии, Алжира, Ирана, Марокко, Нигерии, Йемена, Судана, Ирака.

Глава Мордовии подчеркнул, что подчеркнул, что республике необходимо больше инженеров, физиков, математиков, светотехников, строителей, программистов — креативных, смелых молодых людей, которые не боятся работы и стремятся изменить свою жизнь и жизнь общества к лучшему.

«Я уверен, все вы обладаете этими качествами в полной мере… Мы хотим, чтобы вы, продвигаясь по тернистым дорогам знаний и профессионального роста, полной грудью дышали воздухом молодости и счастья, развивали свои творческие способности, создавали молодежную культуру и активнее решали демографический вопрос», — заключил Волков.

Глава республики вручил заслуженные награды самым достойным студентам. Командир Мордовского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Алексей Нагин получил благодарность руководителя региона за активное участие в общественно-политической жизни республики, также он и команда контрольно-распорядительной службы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 награждена памятными медалями «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».