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В Турции открылась выставка казахстанских художников

Культура

Работы выставлены в музее современного искусства имени Мустафы Айяза

Анкара, 19 ноября 2018, 21:46 — REGNUM  В Анкаре открылась выставка казахстанского изобразительного искусства «Дух великой степи», в рамках которой были представлены 32 живописных и графических работы художников XX—XXI веков, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Работы выставлены в музее современного искусства имени Мустафы Айяза. Свои произведения выставили казахстанские художники Евгений Сидоркин, Абдрашит Сыдыханов, Дулат Алиев, Гани Баянов, Бахыт Бапишев и другие.

Выставка организована министерством культуры и спорта Казахстана, международной организацией ТЮРКСОЙ и государственным музеем искусств имени Кастеева.

Отметим, международная организация тюркской культуры была создана 1993 году на основании договора министерств культуры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Турции.

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Художественные выставки
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