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Звезда сериала «Очень странные дела» снимется в боевике Netflix «Дакка»

Культура

Дэвид Харбор составит на съемочной площадке компанию Крису Хемсворту

Лос-Анджелес, США, 19 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор снимется в фильме компании Netflix «Дакка», над созданием которого будет работать режиссёр Сэм Харгрейв («Взрывная блондинка»). Об этом 19 ноября сообщил портал Empire.

Таким образом, Харбор присоединится в этом проекте к Крису Хемсворту. Согласно синопсису, фильм расскажет о том, как уставший от жизни наёмник направится в Бангладеш для того, чтобы спасти сына индийского бизнесмена. Сценарий к картине написали кинематографисты Энтони и Джо Руссо. Они также выступят в качестве продюсеров.

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Напомним, 12 апреля 2019 года на большие экраны выйдет фильм «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» Нила Маршала, в котором Дэвид Харбор исполнит главную роль. В создании сценарной адаптации принял участие автор оригинального комикса Майк Миньола.

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Кинематограф
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