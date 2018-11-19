Белорусская художница получила фотоответ от Киану Ривза

Брест, Белоруссия, , 15:49 — REGNUM Белорусская художница Александра Клавдиева выложила в Instagram фотографию, на которой голливудский актер Киану Ривз запечатлен вместе со своим портретом, нарисованным жительницей Бреста.

https://www.instagram.com/p/BqP65sVD9nk/

На снимке Ривз предстал в образе Джона Уика, в руке он держит телефон, на экране которого показан тот самый портрет Клавдиевой, который она выложила в Instagram 20 марта 2018 года. Художница написала: после того, как она получила эту фотографию, её счастью не было предела.

https://www.instagram.com/p/Bgha-nllyAj/

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Напомним, в сентябре 2018 года Киану Ривз в интервью российским журналистам сказал, что русские люди не такие суровые, как их изображают за рубежом. Актёр отметил, что для него Россия ассоциируется с моральной силой.

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