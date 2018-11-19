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Ушел из жизни актер, сыгравший профессора Паколи в «Пятом элементе»

Культура

Джону Блузалу было 89 лет

Лондон, 19 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  В возрасте 89 лет ушел из жизни актёр Джон Блузал, которого зрители знают по ролям в фильме «Пятый элемент и ситкоме «Викарий из Дибли». Об этом 18 ноября сообщило издание The Independent.

В «Пятом элементе» Люка Бессона Блузал исполнил роль профессора Паколи. Последний раз на киноэкране он появился в 2016 году, в фильме братьев Итана и Джоэла Коэнов «Да здравствует Цезарь!». Актер исполнил роль профессора Маркузе.

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Напомним, Джон Блузал родился 12 августа 1929 года. Его семья эмигрировала в Австралию в 1938 году. Актерскую карьеру он начал в одном из театров Мельбурна, его первым фильмом стала комедия «Мышь на луне» (1963) режиссёра Ричарда Лестера.

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