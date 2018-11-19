Актёр Уиллем Дефо рассказал о работе над ролью Винсента ван Гога

Лос-Анджелес, США, , 14:31 — REGNUM Уиллем Дефо, сыгравший в картине «Ван Гог. На пороге вечности» роль великого живописца, отметил, что эта актёрская работа позволила ему глубоко погрузиться в жизнь художника. Интервью с ним было опубликовано 19 ноября изданием The Guardian.

По мнению Дефо, бедность и неизвестность вовсе не обязательно делает художника настоящим, однако с успехом приходит нечто, что может испортить человека и сказаться на его таланте. Актёр отметил, что в процессе работы над фильмом к нему пришло понимание: обычно, когда говорят про ван Гога, его изображают замученным художником, однако сам Дефо считает ван Гога «человеком, подающим надежды». Актер добавил, что уверен в следующем: самому художнику казалось, что он рисует по-новому.

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Напомним, первый трейлер фильма «Ван Гог. На пороге вечности» был опубликован 5 сентября 2018 года на YouTube-канале CBS Films. Снял картину режиссёр Джулиан Шнабель.

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