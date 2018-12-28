7 книг для самых маленьких: короли, викинги, микросупергерои!

Елена Соковенина, , 14:00 — REGNUM

«Чем полезна эта книга?» — любят спрашивать родители, когда речь идёт о чём-то интересном, но с невыясненной полезностью. Отвечаем: помочь ребёнку привыкнуть самостоятельно читать сможет кто-то милый, вроде пожилой жабы-сыщика. Стихи, которые все знают наизусть, открывают имя автора (о котором мало кто думает), а у него ещё много прекрасного. Авантюрная повесть про дружбу и короткие уморительные истории — те вообще готовое воплощение народной мудрости «сказка — ложь, да в ней намёк».

И потом, в мире полно полезной информации, которую мы как-то не замечаем. Или считаем незначительной. Кто знает, может, именно ваш десятилетка, когда вырастет, сумеет с её помощью спасти мир.

Ульф Нильсон. Комиссар Гордон

Скромное обаяние пожилого усталого комиссара лесной полиции (кстати, он жаба) не оставит равнодушным читателя лет от 6 — тех, кто уже начинает читать самостоятельно. Комиссар Гордон куда более привычен пить чай в своём кабинете, чем расследовать дела. Однако совершена дерзкая кража. Комиссар Гордон прибывает на место преступления, но в ходе наблюдения примерзает к этому самому месту. Нет худа без добра — теперь у него есть помощница. Энергичная мышка Жаби проявляет недюжинную хватку. Эта парочка станет отличной командой! Нас ждёт самый настоящий захватывающий детектив.

6+

Издательство «Самокат»

Александр Тимофеевский. Пусть бегут неуклюжи

Все знают «Песенку крокодила Гены». Её исполняют на всех детских праздниках, дети и взрослые — хоть ночью разбуди! — могут спеть: «И неясно прохожим в этот день непогожий…». Но не каждый прохожий знает имя автора, человека-легенды: Александр Тимофеевский. Он ещё написал «Маэстро мыльных пузырей» (эта песня звучит в ещё одном знаменитом мультфильме — «Праздник непослушания». И ещё «Капризная принцесса», «Коротышка — зелёные штанишки», и множество других знакомых песенок узнаются в его смешных остроумных стихах: оказывается, мы давно их знаем и любим! Ну, а в слове «Неуклюжи» никакой ошибки нет. Неуклюжи — это герои другого стихотворения. Оно открывает сборник.

В Москве, в домах, что похуже,

Жили себе Неуклюжи…

3+

Издательство «Самокат»

Мария Парр. Вратарь и море

«Вафельное сердце» Марии Парр без преувеличения — одна из популярнейших современных книг для детей. Её перечитывают, по ней ставят спектакли и даже, говорят, задают в школе. Смешная, трогательная, авантюрная повесть о дружбе тихони Трилле и заводилы Лены, жителей норвежского хутора, за какие-нибудь пару лет покорила сердца российских читателей. И вот — ура! — выходит долгожданное продолжение. Герои немного подросли, им уже 10 лет, стареет дедушка — тот самый, который творит настоящие чудеса, выпекая вафли, а Лену изводит придирками футбольный тренер. Но этого мало: рядом поселяется ещё одна девочка!

6+

Издательство «Самокат»

Ольга Посух. Микросупергерои. Самый живучий

Юмористический научный комикс набирает обороты! Ничего странного, это практически идеальная форма передачи сложной информации, на которую в обычном виде польстился бы разве что любитель энтомологии. Казалось бы, что такого интересного в почти микроскопических существах? А то, что они обладают поистине суперспособностями. Тихоходка, или водяной медведь, — герой первой книги серии «Супергерои» — наделена феноменальной живучестью. Нет на свете таких температур, которые могли бы её уничтожить. Голод, засуха, извержение вулкана, давление океанских глубин — даже радиация бессильна. Это забавное существо, похожее не то на поросёнка, не то на мишку, не то на пылесос, спокойно выживает даже в космосе. Список удивительных свойств внушает уважение. Как знать, возможно, именно тихоходка спасёт мир.

Кстати, в конце книги — инструкция, как найти и понаблюдать за этим удивительным… учёные до сих пор не пришли к единому мнению: кто же такие тихоходки.

Феноменальные, загадочные, скромные — таким и должен быть настоящий супергерой.

10+

Издательство «Самокат»

Кристов Казнов, Франсуа Водарзак. Насекомые в комиксах

Следом за тихоходкой выходит комикс про насекомых. Здесь всё начинается с бабушки, которая всех этих ползающих и летающих терпеть не может. Они везде, они повсюду! Они ещё и разговаривают!

О да, они разговаривают, ещё как. Способам передачи информации уделена целая глава. Муравьи, клопы-солдатики, майские жуки, светлячки — около трёх миллионов разных видов окружают нас со всех сторон. Тот, кто считал, что насекомые — это фу, гадость!, неожиданно открывает для себя удивительный мир высочайших технологий, чудес изобретательности и невероятной находчивости.

Будем надеяться, научный комикс станет доброй традицией и прочно укоренится на российском книжном рынке.

Любопытное наблюдение. Случаен ли факт, что у тех, кого интересуют насекомые, бактерии и всякие другие странные формы жизни, как правило, всё в порядке со здравым смыслом и отличное чувство юмора?

10+

«Пешком в историю»

Сергей Седов. Сказки про королей и про мальчика Лёшу

Удивительно, как короли иной раз напоминают маленьких детей. Нет, не маленьких, а таких, лет 7−10. То они жадничают или самодурствуют. То близорукие или заикаются. А то вообще проваливаются в яму. Или как возьмут, да всё забудут. Квинтэссенция народной мудрости «сказка — ложь, да в ней намёк» — такая смешная, что на нравоучения нет ни сил, ни желания. Да и зачем? Всё ведь так очевидно.

Про то, как в книге для детей явно и уморительно просматривается пародия на взрослые серьёзные книги и фильмы, мы вам не говорили. Это вы сами заметили. Человек, читавший эти сказки, обнаружит, становясь взрослым, много совпадений. И очень обрадуется.

Осталось сказать про мальчика Лёшу. Не в том дело, что этот мальчик умеет превращаться во что захочет. Мало ли, кто что умеет в наше время.

Здравый смысл — вот его главное достоинство. Этот мальчик далеко пойдёт!

Рисунки дяди Коли Воронцова.

6+

«Лабиринт-Пресс»

Венсан Карпантье, Жефф Пурке. Викинги!

Больше двух столетий — с конца VIII до середины XI века — викинги покоряли европейские территории. Они совершали опустошительные набеги и едва не захватили весь мир. Правда, потом что-то пошло не так и мир захватить не получилось. Но до сих пор бередят наше воображение могучие великаны на своих кораблях, украшенных драконьими головами. Откуда они пришли? Что изменили в мире? Какие народы унаследовали кровь викингов?

Можно сказать — «период раннего Средневековья». А можно проще: эпоха викингов. Сколько она длилась и чем кончилась? На все эти вопросы есть ответы в книге французских авторов Венсана Карпантье и Жеффа Пурке.

Кстати, тот, кто будет её читать, сам не заметит, как история и география из скучных школьных предметов станут захватывающей хроникой. Какой и должна быть история мира.

10+

«Пешком в историю»

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