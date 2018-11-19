Меценат из РЖД построит школу в Дагестане

Махачкала, , 13:30 — REGNUM Вице-президент РЖД по коммерческой деятельности, уроженец села Ашага-Стал-Казмаляр Сулейман-Стальского района Дагестана Салман Бабаев построит на своей малой родине новую школу на 400 ученических мест. Составлена проектно-сметная документация на сумму 400 млн рублей, которая в настоящее время находится на экспертизе, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

В центре села для строительства объекта уже отведен участок площадью более 22 тыс. кв. м. Отмечается, что в районе имеется острая необходимость в строительстве новых школ. Из 41 общеобразовательного учреждения в аварийном состоянии находятся 26, в том числе и в селе Ашага-Стал-Казмаляр. За последние 10 лет в районе построены лишь 2 школы, одна из которых благодаря другому меценату — Марату Шайдаеву.

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Напомним, должность вице-президента ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности Салман Бабаев занимает с 2010 года. Всего же в железнодорожной сфере он проработал уже почти 40 лет. Трудовую деятельность начинал в качестве помощника составителя поездов на одной из станций Дальневосточной железной дороги. В центральном аппарате РЖД работает с 2003 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане при поддержке меценатов реализуются проект «100 школ»: до конца 2018 года планируется отремонтировать 117 общеобразовательных учреждений в 43 муниципалитетах республики. Доля меценатов в бюджете проекта составит около 30 млн рублей, остальные 200 млн рублей — субсидии из региональной казны.

В Дагестане некоторое время назад насчитывалось около 1,5 тысячи школ, более 260 из них находились в аварийном или ветхом состоянии. Кроме того, в капитальном ремонте нуждались около 550 учреждений.