В Москве объявили победителей российской премии в области веб-индустрии

Москва, , 13:10 — REGNUM В «Цифровом деловом пространстве» 18 ноября состоялась церемония вручения первой российской премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter.

В категории «Лучший веб-сериал» победителем стал проект «Бар «На грудь» Ирины Вилковой, рассказывающий о том, как обремененные насущными проблемами жители Петербурга приходят в уже родной бар утолить свою тоску и обсудить воображаемую безнадежность бытия. Лучшим онлайн-шоу признали «Лигу плохих шуток» — юмористический батл, в котором участники рассказывают друг другу плохие шутки. При этом шоу победило с перевесом всего в один голос от «Парфеноны» Леонида Парфенова. Онлайн-персоной года стала блогер и телеведущая Настя Ивлеева, а обладателем специального приза за вклад в развитие веб-индустрии стал журналист Юрий Дудь. Народным онлайн-кинотеатром признали ivi.

В рамках церемонии вручили и другие призы. Так, приз за поддержку национального контента от жюри Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий получил онлайн-кинотеатр START. Вышеупомянутый веб-сериал «Бар «На грудь» стал также обладателем приза жюри онлайн-кинотеатров. Веб-сериал «1968.DIGITAL» получил приз за оригинальное концептуальное решение и стал выбором прессы. Призами за лучший сценарий и лучшую режиссуру отметили веб-сериал «В постели», а за самый яркий образ — веб-проект «Жизнь человека». Лучшим веб-сериалом для коммерческой интеграции стал «Квин». Самыми активно развивающимися онлайн-кинотеатрами назвали ivi и Rutube.

Победителей определяло жюри, в состав которого вошли представители «Российской газеты», Kinoreporter.ru, «Афиша Daily», Wonderzine, «Известий», Amediateka, BORK и других компаний.

The Digitar Reporter — первый в России ресурс, посвященный веб-сериалам. Медийная площадка сотрудничает с тематическими европейскими изданиями и производит большое количество собственных оригинальных материалов, посвященных российским и зарубежным веб-сериалам и digital-новостям.

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