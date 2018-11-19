В Москве пройдет награждение лауреатов Международной премии Станиславского

Москва, , 12:06 — REGNUM 19 ноября в отеле «Балчуг-Кемпински» в Москве пройдет церемония вручения Международной премии Станиславского. Ее будут удостоены рекордное количество режиссеров и актеров — 24. Приурочена же акция в 155-летию со дня рождения выдающегося театрального деятеля Константина Сергеевича Станиславского.

Надо признать, что имена большинства лауреатов можно было предсказать заранее. В номинации «Достояние российского театра» премию не мог не получить художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров, отметивший в этом году 85-летний юбилей. Также ожидаемо, что «За выдающийся вклад в развитие мирового музыкального театра» наградой удостоен художественный руководитель — директор Мариинского театр дирижер Валерий Гергиев. Удивительно, что он ему не вручили премию ранее.

Среди других «главных действующих лиц» директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, блестящие артисты Алла Демидова, Лия Ахеджаковау, Александр Филиппенко. За «Достижения в актерском искусстве «отмечены британские мастера Джуд Лоу и Энтони Шер.

В престижной номинации «За выдающийся вклад в развитие мирового театра» «победу одержал» британский режиссер, художественный руководитель театра Cheek by Jowl Деклан Доннеллан.

Почетной премией также удостоены и другие деятели театра.

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году. За прошедшее время она была вручена более 180 деятелей отечественного и зарубежного театра.