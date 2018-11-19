YouTube начал бесплатно показывать некоторые голливудские фильмы

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM YouTube запустил новый сервис, котоый позволяет его пользователям смотреть некоторые голливудские фильмы при условии показа рекламы. Об этом 18 ноября сообщил портал SlashGear.

Отмечается, что сервис заработал ещё в октябре 2018 года, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас. Пользование им похоже на обычный просмотр фильма по телевизору с рекламными паузами. Посетители могут таким образом посмотреть такие популярные картины, как «Блондинка в законе», «Терминатор», «Рокки» и другие. Стоит отметить, что в России эта функция пока что недоступна.

Читайте также: Глава Роскомнадзора назвал анонимность мессенджеров маркетинговой уловкой

Напомним, идею бесплатного показа на YouTube фильмов компания Google озвучила ещё в 2010 году. Тогда на сервисе впервые появился каталог из примерно 400 фильмов, которые пользователи США могли посмотреть бесплатно.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы победители первой российской премии в области веб-индустрии