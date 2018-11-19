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YouTube начал бесплатно показывать некоторые голливудские фильмы

Культура

Пока что сервис действует только для пользователей из США

Вашингтон, 19 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  YouTube запустил новый сервис, котоый позволяет его пользователям смотреть некоторые голливудские фильмы при условии показа рекламы. Об этом 18 ноября сообщил портал SlashGear.

Отмечается, что сервис заработал ещё в октябре 2018 года, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас. Пользование им похоже на обычный просмотр фильма по телевизору с рекламными паузами. Посетители могут таким образом посмотреть такие популярные картины, как «Блондинка в законе», «Терминатор», «Рокки» и другие. Стоит отметить, что в России эта функция пока что недоступна.

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Напомним, идею бесплатного показа на YouTube фильмов компания Google озвучила ещё в 2010 году. Тогда на сервисе впервые появился каталог из примерно 400 фильмов, которые пользователи США могли посмотреть бесплатно.

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