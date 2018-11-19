Видео: как меняется мир игры Red Dead Redemption 2

Нью-Йорк, США, , 11:18 — REGNUM На YouTube-канале DefendTheHouse появился ролик, демонстрирующий изменение игрового мира Red Dead Redemption 2 с течением времени. Авторы видео за 2 минуты смогли показать, как изменится внешний облик городов и главного героя за время полного прохождения игры.

Ранее разработчики из Rockstar Games сообщали, что очень трепетно относятся к деталям в своих проектах, поэтому в Red Dead Redemption 2 появится функция изменения игрового пространства с течением времени. В то время как игрок проходит сюжетную линию проекта, инфраструктура мира вокруг него меняется, делая внешний облик игры к концу прохождения очень отличным от того, что был в его начале.

В видео на канале DefendTheHouse продемонстрирован процесс изменения мира. Заложенный фундамент со временем превращается в целый дом, железная дорога разрастается, а сельскохозяйственные культуры дают урожай. Изменения коснулись и главного героя проекта — со временем у Артура Моргана отрастают длинные волосы и борода.

Напомним, что Red Dead Redemption — компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная и выпущенная компанией Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Проект стал третьей игрой в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption, выпущенной в 2010 году. Действие всех игр серии разворачивается на Диком Западе.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильская художница перенесла Assassin’s Creed на Дикий Запад