Названы победители первой российской премии в области веб-индустрии

Москва, , 10:46 — REGNUM В Москве 18 ноября 2018 года прошла церемония вручения первой российской премии веб-индустрии, организатором которой стал сервис The Digital Reporter, посвященный веб-сериалам.

В номинации «Лучший веб-сериал» победил проект Ирины Вилковой «Бар «На грудь» В конкурсе лучших онлайн-шоу первое место заняла «Лига плохих шуток». Специальный приз организаторы хотели вручить видеоблогеру Юрию Дудю, однако он на церемонию не пришел. В конкурсе оригинальных концептуальных решений победил проект Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна и Тимура Бекмамбетова для мобильных платформ 1968. DIGITAL, который рассказывал о событиях, происходивших в мире в 1968 году.

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Напомним, проект The Digital Reporter был запущен в 2017 году, его создателем является компания Red Carpet Studio Антона Калинкина. Сервис предоставляет пользователям различную информацию о веб-сериалах, в рамках этого проекта выпускается печатный журнал, его первый номер был опубликован в октябре 2017 года.

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