В Махачкале открывается театральный фестиваль «Воспевшие Дагестан»

Махачкала, , 10:37 — REGNUM С 19 по 25 ноября в Махачкале будет проходить Республиканский театральный фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан». В день открытия на сцене Аварского театра артисты Театра поэзии, организатора этого смотра, покажут постановку «Страстная любовь и жгучая ненависть» по произведениям Расула Гамзатова.

Всего в форуме примут участие девять государственных театров — Аварский, Лезгинский, Кумыкский, Лакский, Азербайджанский, Ногайский, Табасаранский театры, а также Театр кукол и Театр поэзии.

Победители будут определены в трех номинациях — «Лучший спектакль или литературная композиция», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль».

Жюри возглавил известный театральный критик Павел Подкладов. В него также вошли театровед Гулизар Султанова, народный поэт Дагестана Магомед Ахмедов, режиссер Русского театра им. М. Горького Марина Карпачева и журналист Хамис Шамилова.

Итоги будут подведены в Театре поэзии в Махачкале 25 ноября.