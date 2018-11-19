Голливудские продюсеры изучают российские студии

Москва, , 12:48 — REGNUM Группа американских продюсеров посетила Москву в рамках бизнес-визита Film in Russia FAM trip. На встречу приехали представители компаний Sony Innovation Studios, Warner Brothers, Amblin Partners и Skylark Entertainment, сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

Как отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, эта встреча позволит увеличить количество ко-продукционных проектов в сфере аудиовизуального производства, которые облегчат проникновение российского контента на зарубежные рынки.

Киноконцерн «Мосфильм» впечатлил гостей не только разнообразием и размерами съемочных площадок, но и дополнительными возможностям по монтажу и звуковой обработке. Продюсер компании Skylark Entertainment Джейк Роуз отметил, что за рубежом об этом мало кто знает, поэтому России необходимо заявить о наличии современных технологий производства, отличном ценовом предложении и хороших актерах. О том, какие актеры нужны Голливуду и как их готовить в России, обсудили в рамках круглого стола в столичном Universal University.

Помимо Роуза, в списке представителей студий США оказались президент Sony Innovation Studios и Sony Screen Gems Гленн Гейнор, старший вице-президент Amblin Partners Келли Халстром-Максвелл, президент AFCI Джесс Коноплиа, стращий вице-президент Sony Crackle Джон Орландо и старший вице-президент Warner Brothers Карен Фаутс.

По плану РЭЦ, подобные мероприятия будут проходить ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге не менее трёх раз. В числе первоочередных задач — знакомство международных лидеров аудиовизуального производства с современными возможностями российских креативных производств, а также ответные визиты российских кинопроизводителей в приоритетные страны. В ближайшее время отечественные кинематографисты при поддержке РЭЦ отправятся в Великобританию для представления своих производственных мощностей и идей.

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