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В Москве открывается Международный архитектурный фестиваль «Зодчество’18»

Культура

Экспозиция пройдет в Центральном выставочном комплексе «Манеж»

Москва, 19 ноября 2018, 10:08 — REGNUM  19 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открывается XXVI Международный архитектурный фестиваль «Зодчество'18».

На национальном смотре достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности в России будут представлены конкурсные работы в номинациях «Регионы России», «Архитектурные произведения 2016−2018», «Творческие архитектурные мастерские и коллективы» и «Творчество молодых архитекторов».

Как отмечается в официальном релизе, формат данного форума — это «творческое, деловое коммуникативное пространство для профессионального сообщества, органов исполнительной власти, отвечающих за Государственную политику в области архитектуры и градостроительства, а также для широкой общественности Москвы и регионов России».

Ведущие российские и зарубежные архитекторы, урбанисты и градостроители, представители министерств и ведомств, девелоперских компаний в ходе различных семинаров, круглых столов обсудят актуальные проблемы и перспективы развития отрасли.

В рамках трехдневного форума состоится и награждение наиболее «отличившихся» архитекторов. Национальную премию «Хрустальный Дедал» получат авторы лучшего здания, построенного в России за последние два года. Премией «Владимира Татлина» будет отмечен лучший проект. А премию «Эхо Леонидова» вручат самым талантливым, по мнению жюри, молодым российским архитекторам.

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Культурная хроника
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