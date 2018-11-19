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Видео: к 90-летию Микки Мауса компания Disney выпустила новый мультфильм

Культура

Впервые мышонок появился в ленте «Пароходик Вилли», премьера которой прошла 18 ноября 1928 года

Видео: к 90-летию Микки Мауса компания Disney выпустила новый мультфильм
Цитата из м/ф «Пароходик Вилли». Реж. Уолт Дисней, Аб Айверкс. 1928. США
Дебют Микки Мауса

Бербанк, США, 19 ноября 2018, 09:33 — REGNUM  Самому известному персонажу Уолта Диснея — Микки Маусу 18 ноября 2018 года исполнилось 90 лет. В связи с этим событием компания Disney выпустила новый короткометражный мультфильм. Ролик был опубликован 18 ноября на YouTube-канале Mickey Mouse.

Длительность видео составляет более семи минут. В новом мультфильме про приключения известного мышонка аниматоры решили показать зрителям, как Микки с друзьями готовили праздничный торт к дню его рождения. Как всегда, не обошлось без непредвиденных ситуаций.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Японии была найдена 90-летняя короткометражная лента Уолта Диснея, считавшаяся утерянной. Мультфильм Neck & Neck о приключениях кролика Освальда всё это время находился у 84-летнего японца Ясуши Ватанабэ. Первый мультфильм с Микки Маусом «Пароходик Вилли» вышел на большие экраны 18 ноября 1928 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Владелец утерянной ленты Уолта Диснея рассказал о том, как он её получил

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