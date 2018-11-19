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В США умер художник-постановщик фильмов «Заводной апельсин» и «Буллит»

Культура

Семья Пабло Ферро подтвердила информацию о его смерти

Лос-Анджелес, США, 19 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  В США 18 ноября 2018 года в возрасте 83 лет ушел из жизни художник-постановщик Пабло Ферро, который работал над созданием многих известных фильмов, в том числе картин режиссёра Стэнли Кубрика. Об этом 18 ноября сообщил журнал Variety.

Издание пишет, что причиной его смерти стали осложнения после пневмонии. Ферро скончался в одной из клиник города Седона (штат Аризона, США). Его семья подтвердила информацию о смерти.

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Напомним, он родился 15 января 1935 года, в юношеском возрасте приехал в Нью-Йорк и устроился иллюстратором в компанию Atlas Comics, работал вместе со Стэном Ли. Пабло Ферро известен как художник-постановщик фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», а также таких картин, как «Люди в черном», «Буллит» и «Заводной апельсин».

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