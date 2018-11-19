В Алма-Ате стартовал кинофестиваль Шакена Айманова

Алма-Ата, Казахстан, , 07:29 — REGNUM В театре имени Ауэзова в Алма-Ате открылся кинофестиваль имени советского актера и режиссера Шакена Айманова, сообщает 18 ноября агентство «Казинформ».

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, заместитель акима (главы) Алма-Аты Арман Кырыкбаев, а также актеры и режиссеры из Туркмении, Афганистана, Азербайджана, США и Киргизии.

В рамках кинофестиваля предусмотрена конкурсная программа, которая состоит из трех разделов: «Перекресток», «Земля отцов» и «Мы здесь живем». На фестивале будут показаны фильмы тюркоязычных государств.

Напомним, кинофестиваль имени Шакена Айманова «Звезды Шакена» прошел впервые в 2003 году. В 2013 году фестиваль прекратил свое существование. Однако в 2015 и 2016 году мероприятие было объединено с кинофестивалем «Евразия».

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