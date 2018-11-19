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Во Владивостоке прошёл музыкальный концерт Окинавы

Культура

Мероприятие прошло в рамках фестиваля японской культуры

Владивосток, 19 ноября 2018, 07:17 — REGNUM  Концерт музыки Окинавы прошёл в Музейно-выставочном комплексе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в рамках фестиваля японской культуры, сообщает 19 ноября пресс-служба вуза.

Организатором встречи выступило генеральное консульство Японии во Владивостоке. Концертное выступление представили музыканты и исполнители клуба «Ёцуя рюкю».

«Концерт окинавской музыки проходит у нас впервые. Благодаря нашей тесной дружбе с Генеральным консульством Японии во Владивостоке у нас много совместных мероприятий, особенно в этом году», — отметила Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС Надежда Сухарева, выступая с приветственным словом.

Напомним, 2018 год объявлен перекрёстным годом России и Японии. Кроме проведения концертов, музыканты японского клуба также ведут волонтёрскую и преподавательскую работу, обучая всех желающих игре на традиционном окинавском инструменте, — сансине. Сансин (с японского его название переводится как «три струны») появился на Окинаве ещё в 14 веке, его предком является китайский инструмент саньсянь. Это безладовый струнный щипковый инструмент с длинным грифом и корпусом, обтянутым кожей питона.

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