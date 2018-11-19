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Китай потратил на развитие культуры в Синьцзяне более $430 млн за пять лет

Культура

С 2013 года регион потратил свыше 2,1 млрд юаней на развитие инфраструктуры, 680 млн юаней на обеспечение бесплатного доступа в музеи и библиотеки

Урумчи, Китай, 19 ноября 2018, 06:39 — REGNUM  Центральное правительство Китая и региональное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая инвестировали около 3 млрд юаней ($430 млн) в развитие культуры за прошедшие пять лет, сообщает агентство Синьхуа.

С 2013 года регион потратил свыше 2,1 млрд юаней на развитие инфраструктуры, 680 млн юаней на обеспечение бесплатного доступа в музеи и библиотеки, а также 166 млн юаней на развитие общественных цифровых продуктов культурной направленности, сообщил глава отдела общественной культуры в региональном департаменте культуры Ван Шушэн.

По статистике, с 2015 года около 100 млн юаней были предоставлены в качестве помощи бедным уездам в округах Кашгара, Хотаня, Кызылсу и Аксу в северной части Синьцзяна. За указанный выше период было построено 9430 общественных культурных заведений, включая библиотеки, музе и галереи изобразительного искусства, в которых трудятся 37 тыс. человек.

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Политика Китая
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