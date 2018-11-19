«Фантастические твари» добрались и до китайских кинотеатров

Пекин, , 06:22 — REGNUM Кинофильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» стартовали в китайском прокате 16 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм стал уже вторым в ряду из нескольких фильмов-ответвлений от основной серии кинолент про юного волшебника Гарри Поттера в вымышленной вселенной писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм «Фантастические твари и где они обитают» вышел на экраны в 2016 году и собрал по всему миру 814 млн долларов США.

Отметим, что в России премьера фильма состоялась несколько ранее, чем в Китае — 15 ноября, в то время, как мировая премьера прошла 8 ноября текущего года. При этом, согласно предварительным данным, в Китае сборы с проката второго фильма про «тварей» уступает первому.

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