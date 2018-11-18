В Москве объявлены лауреаты международного конкурса молодых композиторов

Москва, , 17:15 — REGNUM 18 ноября в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории состоялось объявление лауреатов I международного конкурса Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского для молодых композиторов «Новые классики». Престижных наград удостоились израильский композитор Яир Клартаг в номинации «Современная академическая музыка», и сразу два композитора в номинации «Современная популярная музыка» — россиянин Владимир Кошелев и Кок Юньфан из Сингапура. Для зрителей сочинения неоклассиков были исполнены ансамблем «Студия новой музыки».

Всего на конкурс было подано 823 заявки из 35 стран, допускались произведения авторов от 14 до 35 лет.

В составе жюри были исключительно мэтры академической музыки — профессор Московской консерватории Владимир Тарнопольский, профессор Миланской консерватории Иван Феделе, а также знаменитые композиторы дирижеры — Эдуард Артемьев, Александр Маноцков, Йин Ван, Роберто Молинелли и Тристан Мюрай.