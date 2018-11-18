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В Петербурге названы лауреаты литературных премий для молодых авторов

Культура

Объявлены имена победителей премий «Русские рифмы» и"Русское слово»

В Петербурге названы лауреаты литературных премий для молодых авторов
Леонид Пастернак. Муки творчества. 1892

Санкт-Петербург, 18 ноября 2018, 11:31 — REGNUM  В Санкт-Петербурге в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума объявлены имена лауреатов национальных премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы» и «Русское слово».

Всего на конкурс было прислано более 400 заявок от авторов в возрасте от 18 до 30 лет. В жюри вошли писатель и критик Лев Данилкин, американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд, вице-президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Марина Абрамова. Экспертный совет возглавил продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Победителями стали: в номинации «Лучший поэт» — Александр Тихонов, «Лучший сборник стихотворений» — «Королева-зарянка» Марии Фроловской, «Лучшие стихи для детей» — Светлана Коган («Веселое купание»).

«Лучшим писателем» названа Арина Обух, «Лучшим романом» признали «Подрывной» Игоря Белодеда. В номинации «Лучшим сборником рассказов» победил Дмитрий Лагутин за «Этот вечер, это утро». «Лучшей пьесой» ожидаемо стала уже замеченная режиссерами работа Николая Ермохина «Шлагбаум».

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Культурная хроника
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