Москва, 18 ноября 2018, 11:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума прошла презентация Музея военной формы. До этого, правда, на его открытие в 2019 году министр культуры РФ, и руководитель Российского военно-исторического общества, которое и выступает главным организатором нового музея, Владимир Мединский пригласил президента России Владимира Путина. Экспозиция будет представлять образцы военной формы одежды и амуниции от XVI века до современности. Также посетители смогут увидеть редкие вещи, принадлежащие императорской семьи, вооружение разных эпох. Как и полагается современному музею выставка будет сопровождаться масштабными мультимедийными проектами. Экспозиция расположится в 22 залах в городской усадьбе Васильчиковых конца XVIII — начала XIX века на Большой Никитской улице.
В Петербурге презентовали Музей военной формы в Москве
Он откроется на Большой Никитской улице
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