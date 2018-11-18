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В Москве стартовал Международный Большой детский фестиваль

Культура

Откроет смотр спектакль «Остров сокровищ» в Московском губернском театре

В Москве стартовал Международный Большой детский фестиваль
Николай Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891

Москва, 18 ноября 2018, 10:19 — REGNUM  18 ноября в Москве открывается I Международный Большой детский фестиваль. Форум включает театральные постановки, художественное и анимационное кино, цирковые выступления, ледовые шоу, мастер классы и многое другое. Художественный руководитель фестиваля, известный актер и режиссер Сергей Безруков задался целью создать своеобразный «котел», от которого бы дети получали удовольствие. До 4 декабря в Московском Губернском театре, на учебной сцене ГИТИСа, в Театре кукол им. С. В. Образцова, Московском областном ТЮЗе, Московском доме музыки будет показаны целая россыпь театральных и музыкальных постановок лучших столичных и региональных коллективов. В первый же день, 18 ноября дети, а также их родители, смогут увидеть спектакль по бессмертному произведению Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» в Московском губернском театре. В роли знаменитого пирата Джона Сильвера сам Сергей Безруков.

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Культурная хроника
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