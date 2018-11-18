СМИ: главного героя «Пиратов Карибского моря» заменит женщина

Лос-Анджелес, США, , 09:51 — REGNUM В следующей киноленте франшизы «Пираты Карибского моря» главного героя — пирата Джека Воробья, может заменить женский персонаж, сообщает 18 ноября портал HNE.co.

По данным портала, компания Disney, занимающаяся производством фильмов, сосредоточит сюжет в новом фильме на рыжеволосой пиратке Рэдд, образ которой используется компанией на аттракционах на тему «Пиратов Карибского моря» в Диснейленде.

Одной из возможных претенденток на роль Редд HNE называет Дейзи Ридли, которая сыграла в последнем эпизоде другой голливудской франшизы «Звездные войны» и потому, обучившуюся фехтованию.

При этом отмечается, что работа над сценарием новой части «Пиратов Карибского моря» продолжается, поэтому все ещё может измениться.

Отметим, 27 октября сообщалось о том, что Джонни Депп не будет играть в новой части пиратской франшизы из-за того, что компанию не устраивает возраст 55-летнего актера и последние картины с его участием не сделали ожидаемых сборов.