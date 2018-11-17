Валерий Фокин получил высшую театральную премию Европы и показал «Маскарад»

Санкт-Петербург, , 21:59 — REGNUM Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского театра) народный артист России Валерий Фокин стал лауреатом XVII Европейской Театральной Премии. Эта награда присуждена Валерию Фокину за многогранность творчества, полную самоотдачу театральному искусству и многолетнее служение театру.

Торжественная церемония награждения лауреатов самой престижной театральной премии прошла 17 ноября в Александринском театре в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Кстати, Валерий Фокин на форуме руководил секцией «Театр».

Одновременно были определены лауреаты XV Европейской Премии «Театральная Реальность». Ими стали режиссеры Жюльен Госселин (Франция), Ян Клята (Польша), Мило Рау (Швейцария), Тьяго Родригес (Португалия), а также хореорграф и танцовщик Сиди Ларби Шеркауи (Бельгия-Марокко) и цирковая компания «Циркус-Циркор» (Швеция). Специальная Премия XVII Европейской Театральной Премии присуждена актрисе Нурии Эспер (Испания), способствовавшей международному признанию испанского театрального искусства.

«В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как Валерий Фокин руководит знаменитым Александринским театром. Он возродил его былую славу, сделал его по-настоящему петербургским», — заявил на церемонии временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он также напомнил, что Фокин в 2018 году отмечает полувековой юбилей своей творческой деятельности.

Сам главный лауреат накануне форума в интервью «Российской газете» отметил, что «в нашем истерическом безумном сегодняшнем мире важны театральные контакты, и Европейская Театральная Премия имеет большое значение.

«На фоне всех экономических санкций, которые как снежный ком на нас ежедневно валятся, она с таким вниманием относится к русскому театру и проводит церемонию именно у нас. Вопреки всему театральный коридор не закрывается», — сказал Валерий Фокин.

Завершением церемонии в Александринке стал показ спектакля Валерия Фокина «Маскарад.Воспоминания будущего». Он основан на драме Михаила Лермонтова «Маскарад» и одноименной постановке Всеволода Мейерхольда, премьера которой состоялась в Александринском театре в 1917 году.

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Европейская Театральная Премия присуждается театральным деятелям и коллективам за выдающийся вклад в улучшение взаимопонимания между народами. Премия учреждена Европейской комиссией и признана самой престижной европейской наградой за достижения в культурной сфере. Европейская Театральная Премия вручается в двух номинациях: Европейская Театральная Премия и Европейская Премия «Театральная Реальность».

В Фестивальную программу VII Санкт-Петербургского международного культурного форума были включены показы спектаклей, созданных лауреатами XVII Европейской Театральной Премии и XV Европейской Премии «Театральная Реальность».

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