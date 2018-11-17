В Санкт-Петербурге объявили лауреатов Премии им. А.В. Луначарского

Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM 17 ноября в Главном штабе Эрмитажа в Санкт Петербурге прошла церемония лауреатов премии им. А. В. Луначарского. Эта премия была учреждена дирекцией форума в 2015 году для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий. Организаторы сочли необходимым отмечать труд тех, кто остается «за кадром», но без кого полноценно функционировать учреждение культуры не может. Сам министр культуры Владимир Мединский на вручении признался, что таких людей армия.

Всего премией, а также денежным вознаграждением в размере 250 тысяч рублей, отмечен труд 10 лучших работников сферы культуры Приморского края, Томской, Тульской и Тамбовской областей, республики Крым, Владимирской и Волгоградской области, республики Мордовия и Москвы. В номинации «Работник театра» победил начальник электроосветительного цеха Томского театра драмы Андрей Долгих, а лучшим «Работником музея» признан начальник редакционно-издательского отдела Музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка» Тамбовской области Ирина Вановская.Среди «Работников цирка» отличились репетитор цирковых номеров Волгоградского государственного цирка Ангелина Круглякова и инспектор манежа Тульского государственного цирка Геннадий Смирнов.

Всего же в конкурсе приняли участие 260 номинантов.