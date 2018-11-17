«ВКонтакте» о травле в интернете: Соцсети не могут воспитывать общество

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Социальные сети не могут воспитывать общество тому, что и как говорить, выступая лишь площадкой для общения. Об этом 17 ноября заявил директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков на Международном культурном форуме в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время дискуссии о культуре поведения в Сети участникам сообщили о статистических данных, согласно которым порядка 80% школьников жалуются на буллинг (травлю) и на то, что их унижают и оскорбляют через соцсети.

«Здесь большая, основная часть задачи ложится на плечи родителей. Мы являемся, как социальная сеть, инфопосредником. Мы не можем влиять и воспитывать общество. Общение в социальной сети является отражением действительности», — заявил Сидорков.

Он добавил, что 90% всех комментариев, оставленных в интернете, окрашены негативно, но эту ситуацию он считает естественной.

«Когда что-либо вызывает положительный эффект, пользователям хватает отметки «Мне нравится» или стикера. Об остальном пишут, когда хочется высказать негативную позицию, это касается и видеороликов, и текстовых публикаций», — добавил эксперт.

По его словам, пользователи «ВКонтакте» пересылают друг другу 6,5 млрд сообщений в сутки, ставят примерно 1 млрд лайков, оставляют 27 млн комментариев, просматривая при этом 9 млрд публикаций ежедневно.

Читайте ранее в этом сюжете: Лихачева бы огорчил примитивный язык интернета — Водолазкин