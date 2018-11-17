Лихачева бы огорчил примитивный язык интернета — Водолазкин

Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Академика Дмитрия Лихачева огорчила бы примитивность русского языка в интернете. Об этом 17 ноября на Международном культурном форуме в Петербурге заявил писатель Евгений Водолазкин, который был знаком с Лихачевым лично, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Водолазкина, Лихачев интересовался новыми изобретениями и технологиями.

«Но, я думаю, он был бы огорчен примитивизацией языка интернета. Мы знаем, что язык интернета прошел несколько стадий. Сначала был «Превед, красавчег», и если бы так писали сотрудники Института русского языка, то еще бы ничего, это стёб, он может быть не самого высокого порядка, но они хотя бы знали, как писать правильно», — считает Водолазкин.

Оправдание безграмотности в сети напоминает ему сюжет о бесхвостой лисе, которая утверждала всем хвостатым животным, что ей без хвоста живется даже лучше, чем им.

«Мне казалось всегда, что это попытка спрятать недостаток знания за таким стёбом. Но Лихачев любил полноводную русскую речь с придаточными предложениями, потому что в жизни всегда есть оговорки, речь не идет линейно, всегда заворачивает. А язык интернета, мне кажется, достаточно примитивен, сух. Он деловой, это понятно, потому что человек из Рейкъявика должен без особого напряга понимать человека из Калькутты. Но это сведение к общему знаменателю здорово играет на понижение», — полагает Водолазкин.

Он также заметил, что масса текста в интернете, его безразмерность, неограниченность и уникальность напоминает ему по структуре средневековые рукописи до появления станка Гутенберга. Печатный станок появился потому, что появилась потребность ограничить текст.

Сейчас же, утверждает Водолазкин, наступает закат эпохи Нового времени, новая эпоха должна переломить, победить модерн и тексты модерна, в связи с этим, как это часто бывает в цивилизационном развитии, культура обращается к еще более ранним проявлениям — в данном случае, к формату средневекового текста.

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