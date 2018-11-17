Учитель: Главная проблема киновузов — студенты снимают мало

Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Студенты российских киношкол снимают катастрофически мало фильмов за время обучения. Об этом на Международном культурном форуме в Петербурге 17 ноября заявил режиссер Алексей Учитель, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно учить практической режиссуре. Не теорией заниматься, а с первого дня студент должен приносить заявку, мы должны ее все обсуждать, затем сценарий, пробы и прочее. И снимать постоянно. Главная проблема — снимают мало фильмов. Как можно за пять лет снимать, как во ВГИКе, три работы? Это невозможно. Мы со своей мастерской мучаемся, так как нет таких правил по линии Минобразования, но у нас раз в полгода студент снимает, и в итоге выпускает минимум 9 фильмов», — сказал Учитель.

С необходимостью преодолеть разрыв между теорией и практикой в подготовке кинематографистов согласился и продюсер, глава студии ПРОФИТ Игорь Толстунов.

«На одной теории далеко не уедешь. Как в анекдоте: «На скрипке играете? — Не знаю, не пробовал». Наши студенты скрипку держат очень мало времени, возможность осуществить замыслы, обеспечить им доступ к новым технологиям, привлечь профессиональных артистов очень важна. Большое количество работ на коленке приходится делать, за счет собственного энтузиазма, а это не всегда позволяет точно или хотя бы приблизительно оценить степень возможностей и таланта студента», — заявил Толстунов.

Алексей Учитель добавил, что считает пятилетний образовательный цикл избыточным, так как хорошего и даже талантливого режиссера можно подготовить за 4 года, если заниматься практикой. Учитель также выступил резко против «диктата мастера курса», когда из молодых режиссеров пытаются вылепить «клонов» и себе подобных. «Нужно давать студентам полную свободу, корректируя какие-то вещи, но не давить своим авторитетом», — подчеркнул режиссер.

Он также призвал расширить возможности получения второго высшего образования в этой сфере бесплатно. «Потому что, мне кажется, мы теряем таланты», — полагает Учитель.

Кроме того, он считает необходимым отменить систему подготовки режиссеров игрового и неигрового кино отдельно. «Это давным давно устарело. Надо готовить режиссеров, которые умеют всё», — заключил Алексей Учитель.