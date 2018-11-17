Бондарчук объявил о намерении создать рейтинг киношкол России

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Российские кинодеятели намерены создать независимый рейтинг отечественных киношкол. Об этом на Международном культурном форуме в Петербурге заявил режиссер Федор Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

В дни форума на площадке «Ленфильма» собрался первый международный коллоквиум киношкол, собравший представителей 14 учреждений из России и других стран. По словам Бондарчука, совместными усилиями удалось составить меморандум, посвященный новым подходам в кинообразовании.

Составление рейтинга школ стало одним из ключевых его пунктов. Бондарчук полагает, что это позволит проверить эффективность работы образовательных учреждений.

Меморандум предполагает создание рабочей группы, куда вошли бы, в частности, представители Минкульта РФ, Минобразования, Фонда кино, киновузов. Среди ее задач помимо разработки независимого рейтинга государственных и частных школ будет оценка участия студентов в кинофестивалях, увеличение процента студентов и выпускников, работающих в кино‑ и телеиндустрии, международный обмен с ведущими российскими и зарубежными вузами, субсидирование короткометражного дебютного кино для ведущих студентов государственных и негосударственных школ, создание обновленного перечня профессий кинематографии, согласованного с потребностями отрасли, развитие регионального кинематографа через заочные отделения, а также разработка программы подготовки специалистов среднего звена.

«Появляются все новые формы, длина, новые жанры. Мы очень нуждаемся в кадрах, мы не говорим только о режиссера, операторах и сценаристах, но и о специалистах среднего звена, вторых режиссерах и так далее», — сказал Федор Бондарчук.

Меморандум передали и.о. главы Департамента кинематографии Минкульта РФ Ольге Любимовой. Она согласилась с необходимостью создания рейтинга киношкол.

«Рейтинг, безусловно, нужен и абитуриентам, это бодрит и нас со всех сторон, это помощь родителям, когда уровень учреждения подкрепляется не только невероятной его историей и фантастическими выпускниками», — сказала Любимова.