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Японская писательница Ёко Тавада выиграла Национальную книжную премию США

Культура

Перевод книги японского автора Ёко Тавада получил Национальную книжную премию США

Японская писательница Ёко Тавада выиграла Национальную книжную премию США
manfred.sause@volloeko.de
Ёко Тавада

Токио, 17 ноября 2018, 16:46 — REGNUM  Книга Ёко Тавада «The Emissary» удостоилась Национальной книжной премии за лучшую переводную литературу. Тавада, которая на данный момент проживает в Германии, выразила свою благодарность в ходе беседы с журналистами в Университете Васэда, Токио. По информации японского информационного агентства «Джиджи», Национальная книжная премия — одна из самых известных литературных премий в США. «Пользуясь случаем, я хочу передать сообщение о том, что Соединенным Штатам необходимо учитывать и другие страны, в то время как политика администрации президента США Дональда Трампа поступает наоборот», — добавила писательница.

Ёко Тавада родилась в Токио в 1960 году. После окончания университета она переехала в Германию. Она пишет книги на японском и немецком языках. В 1993 году была удостоена престижной премии Акутагава за роман «Inumukoiri», а в 2011 — премии имени Нома за «Yuki no Renshusei». «The Emissary» — это роман-дистопия, где рассказывается о пожилом мужчине и его правнуке и их жизни после землетрясения и цунами в Японии в 2011 года.

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Зарубежная хроника
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