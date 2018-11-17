В России впервые увековечат память о великом русском философе Семёне Франке

Саратов, , 13:19 — REGNUM В Саратовской области по инициативе регионального общественного движения «Жить здесь!» c декабря 2018 года по октябрь 2019 года будет реализован проект «Дом Франка», направленный на сохранение исторической памяти о всемирно известном русском философе и религиозном мыслителе Семене Людвиговиче Франке (1877, Москва — 1950, Лондон), который в 1917—1921 гг. был профессором Саратовского университета (СГУ), первым деканом историко-филологического факультета, зачинателем высшего гуманитарного образования в Саратове, в с. Ровное и с. Привольное (до революции Зельман и Варенбург) под Саратовом семья философа жила с осени 1919 по март 1921 года.

В Саратове выросла его жена, Татьяна Сергеевна Франк (в девичестве Барцева), здесь в июне 1908 года супруги отпраздновали свадьбу. Географическая привязка проекта — единственное сохранившееся в городе здание, связанное с частной жизнью С.Л. Франка, дом его тестя — потомственного почетного гражданина Сергея Ивановича Барцева, до революции управлявшего крупным пароходством.

В ноябре 2018 года проект «Дом Франка» получил по итогам всероссийского конкурсного отбора финансовую поддержку Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. Особое значение проект «Дом Франка» имеет для потомков философа, которые сейчас живут по всему миру. Вот что пишет внук Франка Петр Скорер в поддержку саратовского начинания: «Могу только выразить свою благодарность и благодарность всех нас, живущих на чужбине, за ту огромную работу, которая была проведена для создания этого проекта. Дом Франка в Саратове, об истории которого еще недавно никто не знал, теперь будет историческим местом, хранящим память наших славных предков».

В числе ключевых мероприятий проекта: открытие на Доме мемориальной доски, посвященной С.Л. Франку, размещение в Доме постоянной медиаэкспозиции о семье Барцевых и Франке и создание полноценного музейного интернет-портала, проведение конкурса научных работ для старшеклассников и студентов «Русская интеллигенция в годы Гражданской войны», запись цикла видеолекций о С.Л. Франке с последующим размещением в открытом доступе на сайте Дома Франка, разработка специальных туристических маршрутов и проведение городских экскурсий по местам Франка в Саратове, Всероссийская научная гуманитарная конференция в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского, постановка в Доме Франка биографической мини-оперы о философе и его семье, проведение «Выставки одной картины» в Радищевском музее, посвященной «Арфистке» художника А.И. Савинова (портрету супруги философа Т.С. Барцевой), установка экспозиции в местном краеведческом музее, посвященной С.Л. Франку.

Как рассказывает руководитель проекта Анастасия Михайлова, имя С.Л. Франка до сих пор не увековечено ни в одном из российских городов его проживания, к которым относятся Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Саратов.