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В Оренбурге открывается первый Всероссийский конкурс «Русская песня»

Культура

В фестивале примут участие 63 исполнителя из 15 регионов страны

В Оренбурге открывается первый Всероссийский конкурс «Русская песня»
Лариса Хорохова © ИА Красная Весна
Хор на сцене

Оренбург, 17 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  17−18 ноября в Оренбурге будет проходить Первый Всероссийский конкурс вокального искусства «Русская песня — 2018». Фестиваль приурочен к 60-летию Оренбургского государственного академического русского народного хора. В конкурсе принимают участие исполнители и коллективы из Оренбургской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Костромской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской областей, Алтайского и Красноярского края, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии и Казахстана. Творческое соревнование пройдет в шести номинациях народный хор, вокальный ансамбль, фольклорный ансамбль, стилизованный фольклорный ансамбль, семейный ансамбль, сольное пение. Возраст исполнителей начинается от 12 лет и далее без ограничений.

Авторитетное жюри возглавляет народный артист России, художественный руководитель Центра русской культуры, искусства и образования Владимир Девятов.

Лауреаты будут объявлены 18 ноября.

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Культурная хроника
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