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В Санкт-Петербурге состоится гала-концерт Jazz Across Borders

Культура

На вечере выступит звезда современного джаза Патти Остин из США

В Санкт-Петербурге состоится гала-концерт Jazz Across Borders
Патти Остин

Санкт-Петербург, 17 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  17 ноября на прославленной сцене Мириинского театра пройдет гала-концерт II Международного форум-феста Jazz Across Borders. Хедлайнерами этого вечера станут Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и обладательница Grammy американская певица Патти Остин.

Форум-фест Jazz Across Borders входит в программу VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

Основной же площадкой всего фестиваля стал кинотеатр «Аврора», где 16 и 17 ноября, кроме многочисленных концертов, проходят различные мероприятия по продвижению джазовой индустрии: панельные дискуссии, шоукейсы, мастер-классы, встречи и переговоры музыкантов, промоутеров и продюсеров. По утверждению президента фестиваля Игоря Бутмана, в 2018 году в форум-фесте примут участие музыканты, продюсеры и критики из России, Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Южной Кореи и Японии.

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Культурная хроника
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