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Аудиогид в Русском музее расскажет об искусстве голосами знаменитостей

Культура

Посетители сайта музея смогут узнать больше о выдающихся произведениях русских живописцев

Санкт-Петербург, 17 ноября 2018, 01:41 — REGNUM  Государственный Русский музей в совместном проекте с социальной сетью «Одноклассники» создали виртуальные экскурсии с аудиогидами в озвучке российских знаменитостей, сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что в проекте «Шедевры Русского» представлены 10 произведений из коллекции музея, сопровождающихся аудиогидом. В озвучке аудиогида приняли участие Михаил Боярский, Вячеслав Бутусов, Иван Ургант и другие. Для проекта были отобраны десять наиболее известных произведений из коллекции, которые важны для понимания особенностей русского изобразительного искусства.

Благодаря этому проекту посетители сайта Русского музея смогут узнать больше о произведениях таких художников как Илья Репин, Василий Суриков, Казимир Малевич, Карл Брюллов, Орест Кипренский, Михаил Врубель и Павел Филонов.

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Развитие музеев
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