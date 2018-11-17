Аудиогид в Русском музее расскажет об искусстве голосами знаменитостей

Санкт-Петербург, , 01:41 — REGNUM Государственный Русский музей в совместном проекте с социальной сетью «Одноклассники» создали виртуальные экскурсии с аудиогидами в озвучке российских знаменитостей, сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что в проекте «Шедевры Русского» представлены 10 произведений из коллекции музея, сопровождающихся аудиогидом. В озвучке аудиогида приняли участие Михаил Боярский, Вячеслав Бутусов, Иван Ургант и другие. Для проекта были отобраны десять наиболее известных произведений из коллекции, которые важны для понимания особенностей русского изобразительного искусства.

Благодаря этому проекту посетители сайта Русского музея смогут узнать больше о произведениях таких художников как Илья Репин, Василий Суриков, Казимир Малевич, Карл Брюллов, Орест Кипренский, Михаил Врубель и Павел Филонов.