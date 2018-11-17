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Журнал Time назвал десять лучших сериалов года

Культура

Сериал «Убивая Еву» занял первое место

Вашингтон, 17 ноября 2018, 01:23 — REGNUM  Сериал «Убивая Еву» занял первое место в рейтинге десяти лучших сериалов 2018 года по версии американского журнала Time.

Второе место в рейтинге занял психологический триллер «Острые предметы», рассказывающий о поездке журналистки в родной город для создания статьи об убийстве девочки-подростка. На третьей строчке рейтинга оказалась комедия «Атланта», ранее получившая звание «самого непредсказуемого шоу на телевидении».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года портал Mashable представил рейтинг десяти лучших сериалов первой половины года. Первое место в этом рейтинге занял сериал «Поза», второе — сериал о наемном убийце «Барии», а третье место в рейтинге занял телесериал «Убивая Еву».

Читайте ранее в этом сюжете: Mashable представил 10 лучших сериалов 2018 года

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