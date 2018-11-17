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Новое «Простоквашино» расскажет о любви почтальона Печкина

Культура

Новые серии появятся в 2019 году

Санкт-Петербург, 17 ноября 2018, 01:12 — REGNUM  В мультсериале «Возвращение в Простоквашино» появится новый персонаж, в которую будет влюблен почтальон Печкин, рассказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев на Санкт-Петербургском Международном культурном форуме.

По его словам, в сериале появится няня Веры Павловны, с которой у Печкина начнутся романтические отношения. Новые серии с участием няни появятся уже в 2019 году.

Напомним, мультсериал «Простоквашино», выпущенный в 1978 году, завоевал любовь многих зрителей на протяжении нескольких поколений. Высокая популярность мультфильма вынудила «Союзмультфильм» создать современное продолжение, которое увидело свет в 2018 году.

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