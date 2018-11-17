«Фантастические твари» лидируют в российском прокате

Москва, , 00:53 — REGNUM Фильм по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари» собрал за первый день премьеры в России и Белоруссии 141 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Сообщается, что эта сумма составляет 84% выручки кинотеатров за день. Как отмечает портал, это четвертый результат по сборам в премьерный день в России за 2018 год. Более удачно начинали свой прокат только фильмы «Мстители: война бесконечности», «Веном» и «Дэдпул 2».

Эксперты предполагают, что с такой динамикой сборы картины на первые выходные могут составить от 780 до 890 млн рублей.

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