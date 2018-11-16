Мединский: «Собибор» не получит Оскар из-за политики

Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Фильм Константина Хабенского «Собибор» не сумеет получить «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В этом убежден министр культуры РФ Владимир Мединский, передает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, российский оскаровский комитет выдвинул режиссерский дебют Хабенского на соискание премии. Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» и повествует о лейтенанте Советской армии, который, будучи узником концлагеря Собибор, сумел поднять там восстание в 1943 году.

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На Международном культурном форуме в Петербурге участников попросили оценить шансы «Собибора» на получение премии. «Я что, Ванга? — заметил писатель Дмитрий Пучков. — Не знаю. «Оскар» — это вещь сугубо политическая, даже в США. Наше в ней участие крайне сомнительно. Но тема «Собибора» востребована, особенно в Америке».

Министр культуры Владимир Мединский также призвал вспомнить о политизированности премии американских киноакадемиков. «Я тоже не Ванга. Но скажу честно: не получит «Оскар», не ждите. Но вниманием обойден не будет. Не та у нас политическая ситуация, чтобы он получил «Оскар», — сказал Мединский.

Министр добавил, что первый «Оскар» в истории российского кино за документальную ленту «Битва под Москвой» был вручен в 1943 году не только из-за качества картины, но и из-за политической конъюнктуры.

«Америка любила Россию. Постоянно наши маршалы были лицами обложки журнала Time, из раза в раз. <…> Фильм «Битва под Москвой» даже в американском прокате вышел под другим названием, которое потом украл Джордж Лукас. Он назывался «Москва наносит ответный удар», — заявил министр.

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