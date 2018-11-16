В Минске откроется кинофестиваль, посвященный ООН

Минск, , 15:45 — REGNUM В Минске откроется кинофестиваль «Человеческое достоинство, равенство, справедливость», сообщает 16 ноября БЕЛТА.

Согласно сообщению, фестиваль откроется в белорусской столице 1 декабя на площадке кинотеатра «Пионер». Будут показаны фильмы из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США и Франции. Организатор фестиваля со стороны ООН в Белоруссии Виктор Радивиновский заявил, что показы посвящены ООН, которая была создана 70 лет назад.

Организовывать 11-й фестиваль будут представители ЕС и ООН в Белоруссии.

Напомним, ранее фильм казахстанского режиссера Алдияра Байракимова «На грани» получил приз жюри за лучший сценарий на международном кинофестивале «Листопад» в Минске.

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