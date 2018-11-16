Бразильская художница перенесла Assassin’s Creed на Дикий Запад

Бразилиа, , 15:11 — REGNUM В сети набирают популярность рисунки бразильской художницы Гислэйн Авилы, в которых она решила соединить концепции игр Assassin’s Creed и Red Dead Redemption 2. Её работы были опубликованы на портале Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1062875120476266496

Художница попыталась представить, что было бы, если бы события игры Assassin’s Creed: Gold Rush происходили на Диком Западе. Она выложила в сеть эскизы персонажа Делайлы Грэм и того оружия, которым она могла бы пользоваться.

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Напомним, игра Red Dead Redemption 2 поступила в продажу 26 октября 2018 года. Она представляет собой шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) с открытым миром. События в ней происходят на территории ранних США во времена Дикого Запада.

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