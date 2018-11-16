Вышел новый роман Алексея Иванова «Пищеблок» о пионерах-вампирах

Москва, , 15:10 — REGNUM Издательство АСТ наконец-то выпустило давно обещанный и поэтому долгожданный новый роман знаменитого уральского писатель Алексея Иванова «Пищеблок». Ожидается, что в ближайшее время он появится на прилавках книжных магазинов.

В книге знаменитый романист вновь отошел от повествования исторических событий XVII века (эпопею «Тобол» можно увидеть на прилавках магазинов и сегодня) и обратился к ХХ веку, к его последней части. Фабула произведения оригинальна — в пионерском лагере на берегу Волги во время Олимпиады-80 действует группа пионеров-вампиров. Как отмечала еще весной продюсер писателя Юлия Зайцева в facebook: «Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором». Нет сомнения, что хоррор от прославленного автора станет заметным литературным явлением осени.

Уже сегодня, как вновь заявила Юлия Зайцева, потупило три предложения об экранизации этого произведения. Пока кому отдать предложение, автор не определил.

Надо заметить, что романы Иванова крайне востребованы у кинематографистов. Только что по телеканалу «Россия» завершился показ многосерийного фильма по роману Алексея Иванова «Ненастье». В феврале ожидается премьера художественного фильма «Тобол», а через несколько месяцев и демонстрация сериалу по нему же. Сейчас идут съемки по роману «Сердце пармы», проданы права на экранизацию «Общага-на-Крови».