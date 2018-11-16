В России впервые пройдет «Культурный марафон»

Москва, , 14:52 — REGNUM 24 и 25 ноября пройдет «Культурный марафон» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Калининграде гости музеев смогут свободно посетить выставки и присоединиться к экскурсиям.

«Культурный марафон» — это акция, организованная благотворительным фондом «Система» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Акция пройдет 24 и 25 ноября в честь Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник. Сразу четыре музея откроют свои двери для свободного посещения: Третьяковская галерея в Москве, Русский музей в Санкт-Петербурге, Тульский государственный музей оружия и Музей Мирового океана в Калининграде.

Участники «Культурного марафона» представят следующие экспозиции:

выставка Архипа Куинджи в Третьяковской галерее: признанные полотна, этюды и эскизы живописца;

«Неожиданный Малевич» в Русском музее: 117 графических работ мастера, никогда ранее не выставлявшихся;

Уникальная коллекция огнестрельного и холодного оружия Тульского государственного музея оружия, начало которой было положено еще Петром I;

собрание Музея Мирового океана в Калининграде.

Новая акция станет логичным продолжением «Культурного выходного», просветительской программы, в рамках которой фонд «Система» открывает музеи в разных городах страны для свободного посещения на один-два выходных дня. Акция привлекает в музеи новых посетителей, знакомит жителей городов с культурным и историческим наследием региона и предлагает интерактивную программу экскурсий и мастер-классов для взрослых и детей.

«Такие инициативы, как «Культурный выходной» благотворительного фонда «Система», демонстрируют эффективные технологии формирования интереса к музеям. Это важный проект в сфере культуры, открывающий музеи для свободного доступа в удобное для посещения время и дополняющий выставки разносторонними развлекательными и обучающими мероприятиями, — прокомментировал директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Владислав Кононов. — Мы поддерживаем инициативы, которые положительно влияют на развитие культурной среды и внедряют новые информационно-коммуникационные технологии для популяризации исторического наследия, и рады эффективному сотрудничеству в этом направлении».

За первый год своего существования «Культурный выходной» побывал в 8 городах и открыл для свободного доступа 10 музеев. Среди них Русский музей в Санкт-Петербурге, Государственный исторический музей и Музей военной истории РВИО в Москве, Ростовский областной музей краеведения и Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Радищевский музей в Саратове и Национальный музей Республики Карелия, Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске и музей Циолковского в Кирове.

«Культура и искусство должны быть доступны всем, особенно семьям с детьми, — рассказала президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. — Поэтому мы расширяем географию проекта, открывая для свободного посещения все больше российских музеев. В ноябре в России отмечается международный день благотворительности #ЩедрыйВторник, мы надеемся, что наша акция станет хорошим подарком».

За прошедшие «Культурные выходные» музеи, участвовавшие в акции, посетили 50 000 гостей, что в 3 раза больше, чем в обычные выходные.

«Сейчас перед нами стоит новый вызов — как привлечь тех, кто все время откладывает посещение музея на потом? Особенно, семьи с несколькими детьми, для бюджета которых цена билета может быть значительной суммой, — прокомментировала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Я искренне надеюсь, что «Культурный выходной» поможет нам достичь этой цели».

По мнению директора Государственного Русского музея Владимира Гусева, проект помогает сформировать интерес аудитории к музею не только на время проведения акции:

«Государственный Русский музей и АФК «Система» вместе работают над масштабными культурными проектами уже 15 лет. В нашем музее прошел самый первый «Культурный выходной». В тот день наш музей посетило в 5 раз больше людей, чем в обычные выходные. Мы заметили, что после акции посещаемость выставок в Михайловском замке выросла на 30% по сравнению с другими филиалами музея. Хорошо, что меценаты помогают нам формировать интерес к культуре, и это не ограничивается одним проектом».

Важная часть акции — подготовка интерактивной программы: экскурсий, мастер-классов, викторин для детей и взрослых. Специальные мероприятия не просто дополняют программу, делая ее разнообразнее. С их помощью можно заинтересовать тех, кому до этого было скучно в музее.

«Я убеждена, что современный музей должен быть интересным, удивлять и привлекать самую разную аудиторию, — считает генеральный директор ФГБУК «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова. — «Культурный выходной» позволит нам протестировать новые форматы работы с гостями».

Директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина подчеркивает, что участие в проекте позволит привлечь в музей различные категории посетителей, в том числе малообеспеченные слои населения, молодежь, раскроет перед ними увлекательный мир истории и традиций тульского оружейного дела через знакомство с современной уникальной экспозицией с богатой коллекцией оружия и широким спектром интерактивных мультимедийных комплексов.

Помимо марафона в планах благотворительного фонда «Система» на 2019 год расширение географии «Культурных выходных».

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРНОГО МАРАФОНА»:

24 ноября

Тульский государственный музей оружия (Тула)

с 10:00 до 20:00

Жители и гости города смогут бесплатно посетить Тульский государственный музей оружия и познакомиться с уникальной коллекцией, которую начали собирать на Тульском оружейном заводе со II четверти XVIII века. Эффект погружения в события героической истории России создадут мультимедийные комплексы и интерактивные зоны. В этот день гости музея смогут посетить револьверную мастерскую, пройти через окоп первой мировой войны, подержать в руках подлинное оружие героев, послушать истории виртуальных рассказчиков, пострелять из настоящих образцов оружия в электронном тире, принять участие в фотоохоте, уничтожить базу террористов, виртуально управляя вертолетом МИ-8, и испытать чувство национальной гордости в Зале Славы российского оружия.

Музей Мирового океана (Калининград)

с 10:00 до 18:00

В течение всего дня посетители смогут осмотреть все объекты Музея мирового океана, расположенные на набережной исторического флота (кроме судна «Космонавт Виктор Пацаев»), территорию Военно-морского центра и историко-культурные центры «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах и «Великое посольство в Королевских воротах». Экспозиции дополнят бесплатные экскурсии и интерактивные проекты: аудиопроект «Голоса океана», занятие «Лаборатория воды» и игра «Большая рыбалка». Кроме того, в этот день можно будет побывать «В соляном батискафе на дно пермского моря» и послушать концерт органной музыки в экспозиции «Глубина».

25 ноября

Третьяковская галерея (Москва)

с 10:00 до 18:30

Для гостей будет открыта выставка Архипа Куинджи в Инженерном корпусе галереи (Лаврушинский переулок, д. 12, этажи 2 и 3). Экспозиция, собравшая более 180 картин, этюдов и эскизов из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, региональных собраний и коллекций музеев из стран ближнего зарубежья, станет открытием как для широкого круга любителей искусства, так и для профессионалов.

Михайловский замок — Русский музей (Санкт-Петербург)

с 10:00 до 18:00

Посетители музея смогут увидеть представленную в Михайловском замке коллекцию из 117 графических работ Малевича, никогда ранее не выставлявшихся. Выставка прослеживает эволюцию творчества Казимира Малевича, от первых лет учебы до становления супрематизма. В экспозицию вошли портреты его первой жены, сына и матери, эскизы этикеток и интерьеров для клубов. «Неожиданный Малевич» — это выставка для тех, кто хочет разобраться в творчестве Малевича-художника и узнать Малевича-человека.

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