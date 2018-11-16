Опубликован новый трейлер аниме-сериала «Черная лиса»

Токио, , 14:47 — REGNUM Вышел второй промо-ролик будущего сериала «Черная лиса», производством которого занимаются студии Infinite и 3Hz. Видео было опубликовано 16 ноября на портале Anime News Network.

Сериал расскажет о девушке-ниндзя в маске черной лисы, которая является героиней городской легенды. Она появляется на верхушках городских зданий темной ночью, одетая во все черное, и заставляет говорить о себе весь город.

Читайте также: Опубликованы первые 10 минут аниме Anemone: Eureka Seven: Hi — Evolution

Напомним, Кадзуя Номура («Игра Джокера», «Призрак в доспехах» (2015), «Записки о робототехнике») выступает в качестве продюсера от студии 3Hz («Мастера меча онлайн: Альтернативная призрачная пуля»). Должность режиссера сериала занимает Кэисукэ Синохара («Академия ведьмочек», «Кизнайвер»). Автором сценария является Наоки Хяси («Хлопушки-колотушки» (Flip Flappers)).

Читайте ранее в этом сюжете: Вместе с аниме-полнометражкой «Дораэмон» выйдет игра для Nintendo Switch