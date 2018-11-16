Пятница, 16 Ноября 2018 года
15:28:55 МСК

Опубликован новый трейлер аниме-сериала «Черная лиса»

Культура

Он раскажет о девушке-ниндзя в маске черной лисы

Токио, 16 ноября 2018, 14:47 — REGNUM  Вышел второй промо-ролик будущего сериала «Черная лиса», производством которого занимаются студии Infinite и 3Hz. Видео было опубликовано 16 ноября на портале Anime News Network.

Сериал расскажет о девушке-ниндзя в маске черной лисы, которая является героиней городской легенды. Она появляется на верхушках городских зданий темной ночью, одетая во все черное, и заставляет говорить о себе весь город.

Читайте также: Опубликованы первые 10 минут аниме Anemone: Eureka Seven: Hi — Evolution

Напомним, Кадзуя Номура («Игра Джокера», «Призрак в доспехах» (2015), «Записки о робототехнике») выступает в качестве продюсера от студии 3Hz («Мастера меча онлайн: Альтернативная призрачная пуля»). Должность режиссера сериала занимает Кэисукэ Синохара («Академия ведьмочек», «Кизнайвер»). Автором сценария является Наоки Хяси («Хлопушки-колотушки» (Flip Flappers)).

Читайте ранее в этом сюжете: Вместе с аниме-полнометражкой «Дораэмон» выйдет игра для Nintendo Switch

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аниме/манга
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить